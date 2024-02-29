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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سلوى محمد علي: تربيت على المسرح ونشأت فى عالم ثقافى.. صور

صدى البلد

بدأت ندوة تكريم الفنانة سلوى محمد على ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة فى دورته الخامسة والعشرين، والتى تستمر حتى 5 مارس المقبل، وأدار الندوة الناقد محمد نبيل.

كشفت سلوى محمد على خلال الندوة عن مسيرتها الفنية الحافلة  بالعديد من الأعمال الفنية المختلفة، والتى بدأت من نشأتها ودخولها المسرح.

وأكدت أن هذا الأمر ليس بالصدفة، وإنما نتاج حراك ثقافة على مستوى الدولة وعلى المستوى الأسرى أيضا، حيث كانت الثقافة شيئا مهما جدا، وكانت السينما ومشاهدة الأفلام شيئا مهما وأساسيا فى المجتمع فى هذه الفترة.

وقالت سلوى محمد علي: "تعاونت فى بداية مشوارى مع مجموعة من الشباب وتعلمت منهم الكثير فى صناعة السينما وفن الأداء، وأعتبر فيلم "طيرى يا طيارة" الذى تعاونت فيه مع المخرجة هالة خليل تجربة مهمة جدا وتعلمت منها الكثير".

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وسبق أن أعلن الناقد عصام زكريا، رئيس مهرجان الإسماعيلية، عن تفاصيل الأفلام المشاركة، وهي 121 فيلما من 62 دولة، حيث تضم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة 12 فيلما، ومسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة تضم 20 فيلما، وفي الروائي القصير 20 فيلما، وفي مسابقة التحريك يشارك 18 فيلما، أما مسابقة الطلبة فيشارك بها 17 فيلما.

وأشار زكريا إلى أنه سيتم الاحتفال خلال هذه الدورة بعدد من المئويات، منها مئوية رائد السينما التسجيلية المخرج عبد القادر التلمساني من خلال عرض 3 أفلام من أفلامه، بجانب إصدار كتاب لابنته مي التلمساني، كما سيتم الاحتفال بمئوية النادي الإسماعيلي.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر.

ويعد مهرجان الإسماعيلية واحدا من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة، حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991.

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