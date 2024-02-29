اجتماع عاجل لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمطروح

عقد اللواء أشرف إبراهيم السكرتير عام محافظة مطروح اجتماعا بحضور محمود إمبابي مدير إدارة التخطيط ومحمد إبراهيم مراقب الحسابات ورؤساء المدن ومديري التخطيط بها لمراجعة ومتابعة نسب تنفيذ الأعمال في قطاعات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤.



حيث تمت متابعة تنفيذ الخطة والجاري تنفيذها في مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية وذلك من خلال الاعتمادات الواردة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للخطة الاستثمارية للمحافظة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، مع وضع مقترحات للإسراع في نسب التنفيذ وتذليل كافة العقبات.



واستعرض الاجتماع نسب التنفيذ في كل مدينة، ووجه سكرتير عام المحافظة بضرورة المتابعة الميدانية لمراجعة الأعمال في القطاعات المختلفة على أرض الواقع للإسراع في نسب التنفيذ، مع تنظيم اجتماعات مع رئيس كل مدينة ومدير التخطيط بها وكذلك القيام بجولات ميدانية على عدد من المدن.



يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والإسراع بنسب التنفيذ وتيسير الإجراءات والتنسيق بين جميع الجهات المعنية مع المرونة في تنفيذ الأولويات وفق الخطة الزمنية المحددة.