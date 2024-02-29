سلوى محمد علي: الأمومة سبب دراستي للنقد

كشفت الفنانة سلوى محمد علي، أن الأمومة سبب دراستها للنقد الفني، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الخامسة والعشرين.

وقالت سلوى محمد علي، خلال كلمتها، “هذه المرحلة كنتُ لا أعمل فيها بسبب الأمومة، وقررت وقتها دراسة النقد الفنى فى معهد السينما، وكان دفعتي الناقد الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط”.

وأوضحت سلوى محمد على “استفدت كثيرا فى هذه المرحلة لأنى تعلمت الكثير من أساتذتى فى المعهد، وكانت هناك كثير من الشخصيات المهمة المؤثرة فى حياتى مثل الفنانة عايدة عبد العزيز ونهاد صليحة وفخرى القسطندى ومحسن توفيق وغيرهم كل من هذه الشخصيات له تأثير فى شخصيتى وتكوينى الفنى”.

وسبق أن أعلن الناقد عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية، عن تفاصيل الأفلام المشاركة، وهي 121 فيلما من 62 دولة حيث تضم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة 12 فيلما، ومسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة تضم 20 فيلما وفي الروائي القصير 20 فيلما وفي مسابقة التحريك يشارك 18 فيلما أما مسابقة الطلبة فيشارك بها 17 فيلما.

وأشار زكريا إلي أنه سيتم الاحتفال خلال هذه الدورة بعدد من المئويات منها مئوية رائد السينما التسجيلية المخرج عبدالقادر التلمساني من خلال عرض 3 أفلام من أفلامه، بجانب إصدار كتاب لنجلته مي التلمساني كما سيتم الإحتفال بمئوية النادي الاسماعيلي.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث إنطلقت أولي دوراته عام 1991.