مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يعلن عن بوستر دورته الثامنة

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن بوستر دورته الثامنة التي ستعقد في الفترة من 20 إلى 25 إبريل المقبل، وهو من تصميم الفنان هشام علي.

وتعليقاً علي وضع المرأة كأيقونة للدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة قال مصمم البوستر الفنان هشام علي: "المرأة دائما ما تمثل الشمعة التي تحترق من أجل الآخرين، وفي تصميمنا لبوستر مهرجان أسوان هذا العام فإن الاحتراق ليس بمعني الفناء بل بمعني التجدد والحياة فتضحية المرأة تحيل الظلام إلي نور وتجعل من المحال ممكن، ومن نورها يخرج لهب الشمعة الذي ( في ذات السياق ) يمثل رقم الدورة الثامنة باللغة العربية تأكيدا علي علي ان المرأة في ثقافتنا العربية أقرب لهذا العطاء .

والتكوين الذي يسيطر علي تصميم هشام هو تكوين متعدد النقاط الحيوية، فالمرأة التي تمثل خيط اللهب تقف في وضع أقرب للتماثيل المصرية القديمة صامدة مهيبة تمثل تحفظات الوجدان العربي إلا أنها في الوقت نفسه إمرأة غير منتسبة لجنس محدد بل تمثل كل نساء العالم، وقد تم تحويل المنصة التي تقف فوقها الي بدن الشمعة وقد حفرت بها فتحات رول الفيلم السينمائي، كذلك تمثل النقطة الثالثة تاريخ الدورة الثامنة مكان التوقيع فبنفس منطق التضحية يصبح تاريخ الحدث هو توقيع بوستر المهرجان والعلامة التي تعبر عن الجميع.

وهشام على فنان بصري يعمل على استخدام الصور في التصميم الجرافيكي، وحصل على العديد من الجوائز وعمل في الكثير من الحملات والمشروعات الفنية الدولية .

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يقام برعاية وزارة الثقافة والمجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان و وزارة السياحة وبشراكة وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الأوروبي وهيئة دروسوس ومؤسسة آكت ورد ستار ونقابة السينمائيين والمركز القومي للسينما.