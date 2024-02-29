سلوى محمد على: كنت بغير من نجاح شخصية الخالة خيرية

كشفت الفنانة سلوى محمد على ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة فى دورته الخامسة والعشرون والذى يستمر حتى 5 مارس المقبل عن سر نجاح شخصية الخالة خيرية.

وقالت سلوى محمد على خلال الندوة التى أدارها الناقد محمد نبيل: كنت أغير من نجاح شخصية الخالة خيرية والتي كانت مؤثرة للغاية فى المجتمع ومع الجمهور.

وأضافت سلوى محمد على : كنت أقدم عديد من الأعمال الفنية بعد الخالة خيرية ولها بريق مختلف إلا أن هذه الشخصية ظلت تأثيرها أكبر وهو أمر غريب بالنسبة لى.

وقد سبق أن أعلن الناقد عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية عن تفاصيل الأفلام المشاركة، وهي 121 فيلما من 62 دولة حيث تضم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة 12 فيلما، ومسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة تضم 20 فيلما وفي الروائي القصير 20 فيلما وفي مسابقة التحريك يشارك 18 فيلما أما مسابقة الطلبة فيشارك بها 17 فيلما.

وأشار زكريا إلي أنه سيتم الاحتفال خلال هذه الدورة بعدد من المئويات منها مئوية رائد السينما التسجيلية المخرج عبد القادر التلمساني من خلال عرض 3 أفلام من أفلامه، بجانب إصدار كتاب لنجلته مي التلمساني كما سيتم الاحتفال بمئوية النادي الاسماعيلي.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث إنطلقت أولي دوراته عام 1991.