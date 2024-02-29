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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسليم المرحلة الرابعة لمبادرة دراجتك صحتك بالقليوبية

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

سلم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، الدراجات الهوائية للمرحلة الرابعة من مبادرة "دراجتك.. صحتك" وعددها 13 دراجة هوائية.

وذلك، بحضور الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية لشئون الرياضة ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .


وتهدف مبادرة « درجتك صحتك » الى تغيير الانتقال اليومي للمواطنين ، وتشجيع على استخدام الدراجات فى حياتهم اليومية ،  توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع، وحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ استراتيجيتها بجعل الرياضة أسلوب حياة، إضافة إلى الآثار الإيجابية للدراجات الهوائية باعتبارها وسيلة انتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة، وتساهم في تحسين اللياقة البدنية لمستخدميها.


يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية و ذلك في إطار سياسة الوزارة نحو تشجيع الشباب على استخدام الدراجات كوسيلة اقتصادية للتنقل وصديقة للبيئة، ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحية للمواطن المصري، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية.

القليوبية وزارة الشباب والرياضة كيل وزارة الشباب والرياضة الشباب والرياضة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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