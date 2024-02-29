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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منظمة أوكسفام: تعمد إسرائيل استهداف المدنيين بعد تجويعهم انتهاك للقوانين الإنسانية

غزة
غزة

أدانت منظمة أوكسفام "اتحاد دولي للمنظمات الخيرية"، اليوم الخميس، الجريمة التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي بمقتل العشرات وإصابة المئات من المواطنين في دوار النابلسي بـ غزة.

وقالت المنظمة عبر حسابها على منصة إكس: "تشعر منظمة أوكسفام بالصدمة إزاء التقارير التي تفيد بمقتل أشخاص في غزة أثناء انتظار المساعدات الغذائية". 

وأضافت المنظمة: "أن تعمد إسرائيل استهداف المدنيين بعد تجويعهم يعد انتهاكا صارخا للقوانين الإنسانية الدولية ولإنسانيتنا".

وأشارت منظمة أوكسفام، إلى أن خطر الإبادة الجماعية في قطاع غزة حقيقي.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، المجزرة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، الخميس، بحق المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات عند دوار النابلسي قرب شارع الرشيد بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات.

وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا المدنيين الأبرياء الذين يخاطرون من أجل لقمة العيش، يعتبر جزءًا لا يتجزأ من حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وتتحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسئولية كاملة، والمحاسبة عليها أمام المحاكم الدولية.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيانها، أن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان الأخير على قطاع غزة، والذي خلف الآلاف من الشهداء والجرحى، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

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