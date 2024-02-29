محافظ الدقهلية: فتح مكاتب البريد يومي الجمعة والسبت لصرف المعاشات

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انه بالتنسيق والتعاون مع الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد والدكتور عبده علوان نائب رئيس مجلس الإدارة لمحور شئون مناطق هيئة البريد، فقد تقرر فتح مكاتب البريد يومي الجمعة والسبت الموافقان ٢،١ مارس المقبل بنطاق المحافظة لصرف المعاشات تخفيفا للعبء عن أصحاب المعاشات وذوي الاحتياجات الخاصة..



ووجه " مختار" بالتنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري هيئة البريد شمال وجنوب الدقهلية لتوفير مقاعد انتظار ومظلات ايام صرف المعاشات لكبار السن..



وأشار محافظ الدقهلية الى أن أهالينا من كبار السن لهم حق علينا ويجب العمل علي توفير كافة سبل الراحة لهم ورفع المعاناة عنهم ، وتأدية الخدمة لهم علي اكمل وجه في جميع القطاعات، كما أكد " مختار " علي أننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي للمحافظة كفريق واحد من أجل تلبية احتياجات المواطنين وحل مشاكلهم في كافة القطاعات..



وفي ذات السياق أوضح المحاسب أيمن ناصف مدير عام بريد شمال الدقهلية انه تقرر فتح 137 مكتب بريد يوم الجمعة علي مستوي المحافظة من اجمالي عدد 312 لصرف المعاشات وتخيفا للعبء عن أصحاب المعاشات وأيضا فتح 202 مكتب يوم السبت حيث تم تغذية 109 مكينة صرف لصرف المعاشات..



ووجه مدير عام البريد الشكر لمحافظ الدقهلية علي اهتمامه ومتابعتة المستمرة لاعمال وانشطة قطاع البريد بالدقهلية بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

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