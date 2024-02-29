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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس السيادة السوداني بقصر الاتحادية.. ومدبولي: تسلمنا 5 مليارات دولار كدفعة أولى من صفقة رأس الحكمة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي.

مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس السيادة السوداني بقصر الإتحادية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق عبدالفتاح البرهان، بقصر الإتحادية.

 

مدبولي: تسلمنا 5 مليارات دولار كدفعة أولى من صفقة رأس الحكمة
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن خزينة الدولة تسلمت 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة رأس الحكمة وسنتسلم غدا 5 مليارات دولار أخرى، مشيرا إلى أنه سنستكمل 35 مليار دولار استثمارا مباشرا خلال شهرين بخلاف 35 بالمئة ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة.

 

مصر: استهداف إسرائيل للفلسطينيين في دوار النابلسي جريمة مشينة واستهتار بقيمة الإنسان
أكدت الخارجية المصرية، أن مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني للمدنيين الفلسطينيين في دوار النابلسي بقطاع غزة، لأن استهداف مواطنين مسالمين يهرولون لالتقاط نصيبهم من المساعدات الإنسانية جريمة مشينة وانتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي واستهتار بقيمة الإنسان وقدسية روحه.

 

دوار النابلسي بغزة.. الرئاسة الفلسطينية تدين المجزرة البشعة ضد مواطنين ينتظرون المساعدات
أدانت الرئاسة الفلسطينية المجزرة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات عند دوار النابلسي بغزة.

 

الاحتلال يفتح نيرانه على الفلسطينيين الباحثين عن الغذاء.. تفاصيل
قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن ماحدث في شارع الرشيد مجزرة من ضمن المجازر التي ارتكبها الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني على مدار أيام العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتًا إلى أن قوات الإحتلال الإسرائيلي فتحت نيرانها بإتجاه مجموعة من الفلسطينيين الجوعى المتجهين إلى الشاحنات التي تقل الغذاء والمساعدات إلى غزة.

 

الأونروا: لا يوجد ما يكفي من علف الحيوانات ليأكله الناس في غزة
أكد المفوض العام لأونروا، أنه لا يوجد ما يكفي من علف الحيوانات ليأكله الناس في شمال غزة في حين أن هناك مجاعة من صنع الإنسان تلوح في الأفق.

 

ذروة الارتفاعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة طقس الـ 24 ساعة القادمة
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم سيكون هناك مزيد من الإرتفاعات بقيم درجات الحرارة على القاهرة الكبرى، مشيرة إلى ان درجات الحرارة تسجل اليوم 27 درجة مئوية خلال فترة النهار، وهو أعلى من المعدل الطبيعي من 5 لـ درجات.

 

"القومي للإعاقة": الرئيس يحرص على حضور احتفالات "قادرون باختلاف" للاستماع لذوي الهمم
قال خالد حنفي، المتحدث باسم المجلس  القومي لذوي الإعاقة، إنّ احتفالية قادرون باختلاف أصبحت تقليدا سنويا، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يحرص على الحضور كل عام لسماع طلبات أطفال ذوي الهمم وتلبيتها، يؤكد على التزام الدولة المصرية بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بذوي الهمم ومن أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة.

 

عضو بالنواب: 70% من مقترحات الحوار الوطني الخاصة بالمواطن تعلقت بالمحور الاقتصادي
قال النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  إنه منذ بداية الحوار الوطني من الجولة الأولي، طالبت أمانة الحوار الوطني بمشاركة المواطنين به لتقديم مقترحات ورؤى.

 

بوتين: روسيا لن تسمح لأحد بالتدخل في شؤونها الداخلية
أكد الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمته التي ألقاها أمام الجمعية الفيدرالية، أن العملية العسكرية في أوكرانيا حظيت بدعم الأغلبية المطلقة من الروس، مشيرا إلى أن روسيا تخوض الآن معركة عادلة من أجل سيادتها وأمنها.

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