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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مساعدات بنكهة الدم.. الاحتلال يرد على محكمة العدل بمـ.جزرة الرشيد

صدى البلد

استيقظ العالم صباح اليوم الخميس على مجـ.زرة إسرائيلية جديدة ومروعة ومرعبة بحق أهالي غزة، استشهد فيها أكثر من 104 فلسطينيين وأصيب أكثر من 700 آخرين في مجـ.زرة قرب دوار النابلسي شمالي قطاع غزة، بعد أن قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي تجمعا لمواطنين ينتظرون الحصول على مساعدات.

وانتشر كثير من المقاطع والصور من موقع المجـ.زرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في شارع الرشيد (شمال غزة)، والتي أظهرت مئات الشهداء والجرحى في الشارع والدماء تغطي أجسادهم.

ومئات المواطنين الذين يتضورون جوعا اجتمعوا قرب دوار النابلسي بانتظار وصول شاحنات المساعدات قبل أن تهاجمهم دبابات الاحتلال بقذائف المدفعية والرصاص الحي.

وتؤكد هذه الجريمة المروعة إصرار الاحتلال على مواصلة التجويع والإبادة الجماعية بحق أهالي غزة.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي المجـ.زرة أمام أنظار العالم أجمع من دون خوف من المحاسبة وسط الصمت العالمي عن الجرائم الإسرائيلية من دون محاسبة الاحتلال على ما يرتكبه من انتهاكات وجرائم في حق أهالي فلسطين وغزة خاصة.

وتعد مجزرة شارع الرشيد رد الاحتلال الفعلي على محكمة العدل الدولية بعد مرور شهر على قرارها، ومطالبتها الاحتلال الإسرائيلي بتقديم تقرير مكتوب عن التدابير اللازمة لمنع عمليات التطهير العرقي في غزة، فجاء الرد الإسرائيلي بمزيد من المجـ.ازر الجماعية بحق المدنيين في القطاع.

ويعد شارع الرشيد الطريق الرئيسي غربي قطاع غزة ويقع على ساحل البحر المتوسط.

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