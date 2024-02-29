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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفل وإصابة والدته في حريق منزل بقنا

حريق
حريق

لقى طفل مصرعه، وأصيبت والدته، إثر نشوب حريق داخل منزلهم بنجع العبابدة بقرية أبو مناع بحري التابعة لمركز دشنا، شمال قنا.

 

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد نشوب حريق داخل منزل بنجع العبابدة في قرية أبو مناع بحرى التابعة لمركز دشنا.

 

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انتقل فريق من الحماية المدنية، إلى موقع الحريق، وجرى التعامل الفورى، وتمكنت القوات من انتشال جثمان الطفل، واستخراج المصابة، والسيطرة على الحريق قبل أن يمتد لبقية المنازل المجاورة.

 

وتبين من المعاينة الأولية لموقع الحريق، أنه نتج عن امتداد النيران من فرن بلدى، ونتج عنه مصرع طارق.إ.ع، 4 أعوام، وإصابة والدته.

 

فيما دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات، وجرى نقل الجثة للمشرحة والسيدة المصابة، إلى مستشفى فاو قبلى المؤقت بدشنا، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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