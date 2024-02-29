الداخلية تحتفل باليوم العالمي للحماية المدنية .. صور

احتفلت وزارة الداخلية باليوم العالمي للحماية المدنية ، تحت عنوان "التقنيات المبتكرة في خدمات الحماية المدنية".

وبدأ الاحتفال بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الحماية المدنية والوقوف دقيقة حدادا على أرواحهم.

وخلال الاحتفالية، عرضت وزارة الداخلية فيلما تسجيليا لجهود الإدارة العامة للحماية المدنية، أعقبه كلمة مدير الإدارة العامة للحماية المدنية وكلمة مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية ، والتي تضمنت استعراض الجهود والتضحيات التي قام بها رجال الحماية المدنية مثمنا ما قام به شهداء ومصابو الحماية المدنية من رجال الإطفاء والمفرقعات والإنقاذ النهري.

وسلطت الحماية المدنية الضوء على الإمكانيات والأجهزة التكنولوجية الحديثة والاستراتيجية الأمنية التي ينتهجها القطاع في التعامل مع البلاغات.

وخلال الحفل، تم تكريم ضباط الحماية المدنية الذين أوفوا العطاء وتكريم أسر الشهداء والمصابين من ضباط وأفراد.

واختتم الاحتفال بعرض لرجال الحماية بميدان التدريب تضمن عرضا لرجال المفرقعات والإطفاء والإنقاذ النهري بمشاركة متميزة للعنصر النسائي في عمليات الإطفاء.

وشمل العرض التعامل مع بيان حريق داخل عقار سكنى مكون من 3 طوابق ووجود أشخاص محتجزين ومصابين أعلى وداخل العقار وعلى وتضمن البيان إخطار الجهات المعاونة من طوارئ الغاز والكهرباء ومرفق سيارة الإسعاف والهلال الأحمر كلاً فيما يخصه عن طريق غرفة التحكم والسيطرة للطوارئ وذلك وفقاً لإجراءات التنسيق الدائمة والمستديمة مع مؤسسات الدولة المعنية وهيئات المجتمع المدنى .

وتم استخدام المنصة الإطفائية في التعامل مع الحريق وهي من أحدث المعدات الهيدروليكية الثقيلة للتعامل مع بلاغات الحريق والإنقاذ بالأماكن المرتفعة حتى 55م من سطح الأرض حيث تستطيع المنصة الإطفائية عمل مناورات والوصول للأماكن شديدة الصعوبة وتحديد الأشخاص المحتجزة من خلال وجود كاميرات حرارية تمكن مستخدم المعدة بتحديد الأشخاص المحتجزة داخل النيران بتقنية الـــ ZOOM ومكافحة الحرائق واستخدام الوسائط الإطفائية المختلفة من مياه بأشكالها والمادة الرغوية فى عمليات الإطفاء للحرائق .

العروض شملت بيانا للإنقاذ في حال وقوع حادث تصادم لسيارتين أثناء السير مما أدى إلى وجود أشخاص محتجزين داخل السيارة وتم الدفع بسيارة الإنقاذ البرى بالطاقم المستعد عليها لمكان الحادث وتم توجيه سيارة الإسعاف.

وتضمن العرض كذلك بيانا لحريق المادة البترولية تضمن السيطرة على الحريق بواسطة سيارة إطفاء متعددة الأغراض بالطاقم المستعد عليها للتعامل مع مثل هذه الحالات.

وكذلك تضمن العرض بيانا المفرقعات يتضمن استيقاف سيارة مشتبه فيها ليقوم أحد العناصر الإرهابية بالخروج من السيارة ومحاولة الإعتداء على أفراد النقطة بالسلاح، لكن يتم التعامل معه ومع قائد السيارة فى سرعة واطلاق النار عليهما مما ادى لمصرعهما ثم قيام أفراد التفتيش عن المفرقعات بتفتيش سيارة العنصر الإرهابى تحسباً لوجود عبوات ناسفة بالسيارة بإستخدام كلب التفتيش عن المفرقعات ومرايا التفتيش أسفل السيارات وجهاز شم أبخرة المواد المفرقعة.

وتم استخدام العربة الآلية (الروبوت) طراز MK3 ودخل خبير المفرقعات مرتدياً البدلة الواقية من نواتج الإنفجار طراز EOD10 والروبوت صناعة كندية – يستطيع سحب حتى 140 كيلو جرام وحمل وزن 25 كيلو جراما كما تعد البدلة من أحدث المعدات التى انضمت إلى خدمات الوزارة .

وتمثل تلك المعدات المتواجدة أحدث ما تم تدعيم إدارة تأمين بلاغات المفرقعات به .

وحضر العرض عدد من طلبة التخصص الوظيفي بأكاديمية الشرطة وأسر الشهداء والمصابين وعدد من طلبة المدارس والجامعات وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة بالحماية المدنية منها الإسعاف و الهلال الأحمر والمركز القومي لبحوث الإسكان.

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