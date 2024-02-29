اقتصادية جدا.. طريقة عمل كبيبة البطاطس المقرمشة وملعقتين لحمة مفرومة

إذا كنت تحاولين تقديم أكلات اقتصادية نقدم لكي اليوم كوبيبة البطاطس غير المكلفة.



مقادير كبيبة البطاطس

كيلو بطاطس مقشرة.

ملح وفلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة من (بابريكا، كركم، بصل بودر، ثوم بودر، بهارات).

زيت غزير للقلي.

5 ملاعق كبيرة من النشا.

الحشو لحمة مفرومة معصجة كالمعتاد أو يمكن استخدام أي حشو خضار أو خليط جبن وخضار، حسب الرغبة.

طريقة عمل كبيبة البطاطس المقرمشة

إذا كان لديك عزومة وتريدين عمل وصفات جديدة، جربي تلك الوجبات رائعة المذاق ومظهرها جميل على المائدة، ويمكن عمل الوصفات الاقتصادية ولكن بشكل ومذاق مميز، تقدم معها البطاطس المحمرة أو الأرز الأبيض بجانب السلطة وأصناف أخرى حسب الإمكانيات، أما عن تحضير الكبيبة بخطوات بسيطة كالتالي:

تسلق البطاطس كالمعتاد، ثم تصفى من الماء تماماً.

ضعي البطاطس في مصفاة واهرسي جيدا حتى تكون ناعمة جداً.

ضيفي التوابل والملح والفلفل الأسود، ثم 5 ملاعق النشا.

تعجن المكونات جيداً حتى تتكون عجينة متماسكة، وإذا كانت طرية ضيفي ملعقة أو ملعقتين من النشا حتى تتجانس وتصبح سهلة التشكيل.

خذي قطعة من عجينة البطاطس المهروسة، ثم تكور وتفرغ من الوسط بواسطة يديك، حاولي أن تكون مثل الإسطوانة المفرغة من الوسط.

ثم خذي كمية مناسبة من حشو اللحمة المفرومة واغلقي العجينة.

ثم اضغطي من الطرفين حتى تأخذ شكل مدبب وهو الشكل المعروف الطبيبة.

جهزي حلة أو مقلاة عميقة ضعي بها زيت غزير، لابد أن يسخن أولا ثم ضعي الكبيبة وقلبي على جميع الجوانب حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل.

تصفى من الزيت في مصفاة ثم تقدم على رشة من البقدونس، بالهنا.