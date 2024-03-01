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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ما هي الأطعمة فائقة المعالجة التي تصيب بـ السرطان والاكتئاب؟

صدى البلد

قد يكون من الصعب تجنب الأطعمة فائقة المعاجة مثل المشروبات الغازية والكعك والحلويات، لكن بمراجعة عدد كبير منها من قبل الأطباء أوضحوا أنها قد تكون ضارة لكل جزء من أجزاء الجسم.

وقد تم الآن ربط الأطعمة، التي تشمل الوجبات الجاهزة والحبوب السكرية والخبز المنتج بكميات كبيرة، بزيادة خطر الإصابة بـ 32 مشكلة صحية، بما في ذلك السرطان والسكري من النوع الثاني واضطرابات الصحة العقلية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وكتب الخبراء في المجلة الطبية البريطانية أن هذا يرجع جزئيًا إلى كيفية احتواء هذه الأطعمة عادةً على الدهون والملح والسكر، بينما تفتقر في الوقت نفسه إلى الفيتامينات والألياف.

حتى أن البعض شبهوا هذه الأطعمة بالتبغ، ودعوا المسؤولين إلى تطبيق تدابير مماثلة لمراقبة الصحة العامة، مثل الملصقات التحذيرية، للمساعدة في الحد من الاستهلاك المشابه للتدخين.

فهناك 32 مشكلة صحية ربطها الخبراء بالأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من UPFs، من الدراسات التي شملت أكثر من 10 ملايين شخص.

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فمن المشكلات الواضحة التي تسببها تلك الأكلات أمراض القلب والاوعية الدموية والسرطان بكل أنواعه وأورام الجهاز العصبي المركزي، والأمراض العقلية بداية من مشاكل النوم والإرهاق والاضطرابات النفسية  حتى الإكتئاب.

كما تؤثر تلك الأطعمة على الجهاز الهضمي فهي سبب القولون التقرحي، بالإضافة إلى إنها تسبب السمنة في منطقة البطن وزيادة شديدة في سكر الدم، والإصابة بـ مرض السكر من النوع الثاني، والوزن الزائد 

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