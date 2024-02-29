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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالأسماء.. نجوم الرياضة ببرنامج رامز جلال في رمضان

صدى البلد

كشف المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة عن نجوم الرياضة الذين سوف يستضيفهم رامز جلال في حلقاته بالسباق الرمضاني القادم عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب فرج عامر: "نجوم الأهلي والزمالك الذين سوف يستضيفهم رامز جلال هم كهرباء، إمام عاشور، أكرم توفيق، محمد عبد المنعم، ومن الزمالك أحمد سيد زيزو، عبد الله السعيد، محمود الونش، ومن البنك الأهلي محمد أبو جبل".

 

قبل أيام قليلة من شهر رمضان المبارك 2024 تصدر برنامج رامز جلال محركات البحث جوجل والذي أطلق عليه اسم “ رامز قفل اللعبة ” وتساءل الكثيرون عن ضيوف رامز في برنامجه الجديد.

 

بعد ساعات من تشويق الصفحة الرسمية لقناة MBC مصر، للجمهور، بشأن مفاجأة ستطرح اليوم الساعة 7 مساء، تداول عدد من رواد السوشيال ميديا، أبرز نجوم الرياضة المشاركين في مقلب رامز ومن بينهم: “مصطفى شوبير، وكهربا، وحسين الشحات، ومحمد عبد المنعم، وأكرم توفيق، وإمام عاشور”.

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