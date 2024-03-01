خطوات رفع دعوى أمام محكمة الأسرة.. مستشارك القانوني يجيب

يتساءل العديد من المواطنين عن المستندات المطلوبة لرفع دعوى أمام محكمة الأسرة.
وتشمل المستندات المطلوبة ما يلي:
نسخة ضوئية من وثيقة الزواج.
-نسخة من التوكيل متبوعا بصورة كارنيه المحاماة.
-نسخة ضوئية من شهادة ميلاد الاطفال بالكمبيوتر إن وجد أطفال.
-سوف تحصل على رقم التسوية والتاريخ الذي تحضر به الزوجة بنفسها إلى مكتب التسوية للفصل في النزاع.
-كما يتم رفع الدعوى عقب مرور 15 يومًا من اليوم الذي تم تقديم طلب التسوية به.
-القيام برفع دعوى بعد صدور قرار في طلب التسوية سواء كان هذا القرار إيجابيا أم سلبيا.
-عريضة الدعوى مرفقة برقم التسوية، وكذلك التاريخ الذي تمت به التسوية.
- 3 نسخ ضوئية من عريضة الدعوى مع ضرورة وضع دمغة محاماة على أصل العريضة.
-حافظة مستندات لحفظ المستندات الخاصة بالقضية.