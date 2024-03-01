عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نساء مصر في القائمة.. نتائج صادمة لمعدلات السمنة حول العالم| بالأرقام

سمنة
سمنة

ذكرت دراسة نُشرت في مجلة "ذا لانسيت" أن أكثر من مليار شخص يعانون من السمنة في جميع أنحاء العالم. وتشمل هذه الأرقام حوالي 880 مليون شخص بالغ و159 مليون طفل، وفقًا للبيانات الخاصة بعام 2022.

وتظهر الدراسة أن أعلى معدلات السمنة توجد في تونغا وساموا الأمريكية بالنسبة للنساء، وساموا الأمريكية وناورو بالنسبة للرجال، حيث يُعاني ما بين 70-80% من البالغين من السمنة.

txt

بعد تصريحاته بشأن الغرامة | نجم الأهلي السابق يصدم محمود كهربا

txt

بعد دفع الغرامة| نجم الزمالك السابق يسخر من محمود كهربا

ومن بين حوالي 190 دولة، تحتل المملكة المتحدة المرتبة 55 من حيث معدل السمنة بين الرجال والمرتبة 87 بين النساء وتحتل نساء مصر المرتبة 59. وتشير الفريق العالمي من العلماء إلى ضرورة إجراء تغييرات جذرية في كيفية التعامل مع مشكلة السمنة.

معدل السمنة حول العالم بالأرقام

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، يمكن أن تزيد السمنة من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض الصحية الخطيرة، بما في ذلك أمراض القلب والسكري من النوع الثاني وبعض أنواع السرطانات.

وبحسب التصنيفات العالمية لمعدلات السمنة، بناءً على النسبة المئوية للسكان الذين يعانون من السمنة، بعد مراعاة الاختلافات العمرية.

وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة العاشرة عند الرجال والمرتبة السادسة والثلاثين عند النساء. وتحتل الهند المرتبة التاسعة عشرة من حيث أقل معدلات السمنة بين النساء والمرتبة الحادية والعشرين بين الرجال. وتحتل الصين المرتبة الحادية عشرة من حيث أقل معدلات السمنة بين النساء والمرتبة الثانية والخمسين بين الرجال.

قال الباحث الأول البروفيسور ماجد عزتي من كلية إمبريال في لندن: "في كثير من هذه الجزر يتعلق الأمر بتوافر الأطعمة الصحية مقابل الأطعمة الغير صحية. وفي بعض الحالات، تمت حملات تسويق عدوانية لترويج الأطعمة غير الصحية، بينما يمكن أن يكون توفر الأطعمة الصحية أكثر إشكالية من حيث التكلفة والتوفر".

وأضاف البروفيسور عزتي، الذي يعمل على تحليل البيانات العالمية منذ سنوات، أنه مندهش من سرعة تغير الوضعية، حيث يواجه الآن المزيد من البلدان أزمة السمنة، في حين انخفض عدد الأماكن التي يُعتبر فيها النقص الوزن الأكبر قلقًا، وذلك بسبب البيانات العالمية التي تشير إلى زيادة معدلات السمنة وتراجع النقص الوزن.

وأظهر التقرير، الذي يغطي الفترة من عام 1990 حتى 2022، أن معدلات السمنة قد تضاعفت تقريبًا بين الأطفال والمراهقين، في حين زادت بنسبة أكثر من ضعفين بين البالغين النساء وتقريبًا ثلاثة أضعاف بين البالغين الرجال.

وفي الوقت نفسه، انخفضت نسبة البالغين الذين يُصنفون بأنهم نحيفون بنسبة 50%، ولكن الباحثين يشددون على أنه لا يزال هذا يشكل مشكلة ، خاصة بين الأوساط الأكثر فقرًا.

اختلافات اضطرابات الأمراض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

 700 جنيه تراجع مفاجئ|انهيار أسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد.. وعيار 21 مفاجأة

بعد سداد الغرامة للزمالك .. محامي كهربا يفجر مفاجأة تعيد للاعب نصف أمواله

صدمة لجماهير الزمالك قبل مباراة الأهلي| استبعاد عبد الله السعيد

35 جنيهًا|نزول مستمر في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. وهذا ثمن البيض

معاشات مارس.. 1700 مكتب بريد مفتوحة يومي الجمعة والسبت

اليوم الذروة|الأرصاد تكشف عن طقس اليوم وتحذر المواطنين

احذروا انخفاض الرؤية.. الأرصاد: موجة رمال وأتربة تضرب مصر.. ومفاجأة يوم السبت

ترشيحاتنا

لجميع الطلاب.. أفضل أوقات المذاكرة في شهر رمضان

التنمية المحلية: تعاون مع الأغذية العالمي لدعم الأمن الغذائي بقرى حياة كريمة

بسبب الموجة الحارة.. الزراعة توجه تحذيرا عاجلا للفلاحين

الجمارك.. بوابة تخفيف أعباء المواطنين بالإفراج عن السلع الغذائية والأدوية والأعلاف

وثيقة تأمين المعاش وأولوية بالوظائف.. حوافز ممنوحة قانونا للأسر قليلة العدد

وسط الاعتراض على إقامتها خارج النقابة.. بدء التسجيل لحضور عمومية المهندسين العادية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير دجاج ستربس كرسبي لرمضان

سارة سلامة تثير الجدل بالتاتو وفستان لافت

بسر خلطة عربيات الفول .. طريقة عمل المدمس زي الزبدة بمكون سحري

لماذا استبعد كولر خماسي الأهلي من خوض مواجهة يانج أفريكانز؟

فيديو

تنحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو لضيف غير متوقع داخل خزانة ملابس بأستراليا

آخر كلام..شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل حول عودتها لحسام حبيب للمرة الثالثة

صورها في الحمام.. تفاصيل إنهاء طالبة العريش حياتها بعد ابتزازها والتنمر عليها

قالت هيخطفني ونطت من العربية..الشاهد الوحيد على واقعة حبيبة يكشف تفاصيل جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ