ضبط 4 أجانب بمطار الغردقة حاولوا تهريب حشيش وماريجوانا

تحقق نيابة الغردقة بالبحر الأحمر مع 4 أجانب من جنسيات مختلفة بعد ضبطهم من إدارة الجمارك فى محاولات تهريب مخدرى «الحشيش والماريجوانا» بمطار الغردقة الدولى.

وكشفت تفاصيل التحقيقات تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى، برئاسة جابر محمد موسى، مدير الإدارة، من ضبط 4 محاولات تهريب لكمية من «الحشيش والماريجوانا» والأدوية المخدرة، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته والقانون رقم 68 لسنة 1976 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فى المحاولة الأولى، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الخطوط التركية، تم ضبط كمية من نبات الماريجوانا بحوزة راكب فرنسى الجنسية، مخبأة فى أماكن يصعب الوصول إليها.