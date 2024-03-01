غضب وإدانات دولية.. القصة الكاملة لمج.زرة دوار النابلسي بقطاع غزة

أرتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة ، أمس الخميس، بدوار النابلسي بشمال قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد اكثر من 100 فلسطيني، في تصرف همجي يبرز الوحشية والاستهانة بأرواح البشر.

مصر تدين مجزرة الاحتلال بدوار النابلسي

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية، أمس الخميس، إدانة مصر الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني لتجمع من المدنيين الفلسطينيين العُزّل الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي شمال قطاع غزة، الأمر الذي أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين.

وقالت وزارة الخارجية في بيانها، إن مصر اعتبرت أن استهداف مواطنين مسالمين يهرولون لالتقاط نصيبهم من المساعدات الإنسانية جريمةً مشينةً، وانتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستهتاراً بقيمة الإنسان وقدسية روحه.

ووفقا للبيان، فإن مصر تطالب الأطراف الدولية الرئيسية، ومجلس الأمن، لاسيما الدول التي تعيق قدرة المجلس عن المطالبة بوقف إطلاق النار، بتحمل المسئولية الإنسانية والأخلاقية والقانونية عن وقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، والضغط على إسرائيل للامتثال لأحكام القانون الدولي وتحمل مسئولياتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، ومحاسبة مرتكبي تلك الإنتهاكات.

وأضاف البيان أن مصر تعيد التذكير والتأكيد على موقفها الراسخ المطالب بحتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة إزالة كافة المعوقات التي تحول دون تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة كاملة ومستدامة إلى قطاع غزة، ورفض أية محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

الصين

وأدانت الصين، اليوم الجمعة، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في "شارع الرشيد" بمدينة غزة، بحق المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ "تشعر الصين بالصدمة حيال هذه الحادثة وتدينها بشدّة.. نعرب عن حزننا على الضحايا وتعاطفنا مع الجرحى".

وأضافت ماو أن "الصين تحضّ الأطراف المعنية، وخصوصا إسرائيل، على وقف إطلاق النار ووضع حد للقتال فورا وحماية سلامة المدنيين بشكل جدي وضمان إمكانية دخول المساعدات الإنسانية وتجنّب كارثة إنسانية أكثر خطورة".

الولايات المتحدة



وعلقت الولايات المتحدة الأمريكية، على مجزرة شارع الرشيد عند دوار النابلسي، التي راح ضحيتها عشرات الشهداء والمصابين فى غزة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي لقناة "الجزيرة" في سياق تعليقه على مجزرة دوار النابلسي: إن الحادث الذي وقع شمال غزة خطير ونحن نبحث التقارير.

وتابع كيربي، أن حادث -دوار النابلسي- يؤكد أهمية توسيع تدفق المساعدات إلى غزة، مؤكدا أن الوضع الإنساني مترد في غزة حيث يحاول الأبرياء إطعام أسرهم.

بلجيكا تندد بمجزرة دوار النابلسي



من جانبها، قالت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي، بيترا دي سوتر، إنها تشعر بالفزع من مجزرة الخميس، التي راح ضحيتها أكثر من 100 فلسطيني في قطاع غزة.

وذكرت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي، أن "قتل الأشخاص الذين اصطفوا للحصول على المساعدات انتهاك صارخ للقانون الدولي والتدابير المؤقتة لمحكمة العدل".

الأردن تندد بالمجزرة

أدانت وزارة الخارجية الأردنية ، أمس الخميس، الاستهداف الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلي لتجمع مواطنين غزيين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية على دوار النابلسي قرب شارع الرشيد في قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة المئات.



وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة على إدانة المملكة ورفضها المطلق لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المدنيين في القطاع، في انتهاك صارخ وفاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في ظل غياب موقف دولي يوقف هذه الحرب والمجزرة الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الأشقاء الفلسطينيين، وعجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار بشكل فوري لوضع حد لجرائم الحرب المتواصلة التي ترتكب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

اليمن تدين مجزرة دوار النابلسي

أدانت واستنكرت الجمهورية اليمنية، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المدنيين اللاجئين في "دوار النابلسي" قرب شارع الرشيد شمال قطاع غزة، والذي خلف العشرات من الشهداء والمصابين المدنيين، من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشارت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها، إلى أن الاستمرار في ارتكاب هذه المجازر وقصف مراكز النزوح واماكن تقديم المساعدات جرائم حرب وعقاب جماعي للأبرياء تستهدف التهجير القسري بالقتل والقوة.

وأكدت أن الجرائم والمجازر بحق الشعب الفلسطيني الأعزل تقتل السلام كل يوم وتصنع الإرهاب والتطرف في المنطقة، مجددة دعوتها المجتمع الدولي عموما ومجلس الأمن بشكل خاص، إلى اتخاذ اجراءات فورية لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة، وحماية الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته في الحياة الكريمة وفي إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.