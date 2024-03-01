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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قائمة بأسماء أسرى فلسطينيين لن يطلق سراحهم.. وفد إسرائيلي يزور القاهرة للتفاوض

وفد إسرائيلي يزور
وفد إسرائيلي يزور القاهرة

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الوفد الإسرائيلي سيعود إلى القاهرة الأسبوع المقبل لإجراء مزيد من المباحثات بشأن اتفاق تبادل المحتجزين.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، كان وفد إسرائيلي في القاهرة هذا الأسبوع لمناقشة تفاصيل صفقة رهائن محتملة مع المسئولين المصريين.

ووفقا لتقرير القناة 12 العبرية، قدم الوفد لمصر قائمة بالسجناء الأمنيين الفلسطينيين ليسوا على استعداد للإفراج عنهم إذا تم التوصل إلى اتفاق مع حماس.

وأضاف التقرير أن الوفد سيعود إلى القاهرة الأسبوع المقبل لإجراء محادثات إضافية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت شبكة “سي إن إن” أن حماس تراجعت عن بعض المطالب الرئيسية في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق ووقف القتال في غزة، مما جعل الأطراف المتفاوضة أقرب إلى اتفاق مبدئي يمكن أن يوقف القتال ويشهد إطلاق سراح مجموعة من الرهائن الإسرائيليين.

وذكرت رويترز  أن حماس تراجع مسودة اقتراح لوقف إطلاق نار مبدئي يستمر حوالي 6 أسابيع، يتم خلاله تبادل 40 رهينة إسرائيلية مقابل 400 أسير فلسطيني.

وأكد مسئول إسرائيلي لشبكة CNN، الثلاثاء، أن الأمل معقود على إطلاق سراح حوالي 40 رهينة في المرحلة الأولى من الصفقة، وأن إسرائيل تصر على ضم المجندات إلى المجموعة.

ويأتي هذا بعد أن اجتمعت كلا من الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر في باريس يوم الجمعة، وأعدات اجتماعاتهم أيضا في قطر يوم الاثنين.

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