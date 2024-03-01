اختلف مع صاحبة المحل .. عامل يشعل النار فى مكان عمله بكفر الشيخ

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية بشأن حدوث حريق بأحد المحال بكفر الشيخ.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة كفر الشيخ بنشوب حريق بأحد المحال " غير مُرخصة " كائن بدائرة المركز ملك (سيدة – مقيمة بدائرة المركز) وإحتراق بعض محتويات المحل، وعلى الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية وتم إخماد الحريق دون حدوث ثمة إصابات.

وبسؤال مالكة المحل أيدت ما سبق ورجحت نشوب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى ، ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

وفى وقت لاحق توجهت المذكورة (مالكة المحل) إلى النيابة العامة وإتهمت (عامل - مقيم بدائرة قسم أول كفر الشيخ ) بإضرام النيران بالمحل ملكها وعللت قيامه بذلك لوجود خلافات مالية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم , وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وعلل قيامه بذلك لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.