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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسلات رمضان 2024.. ننشر الصور الأولى من كواليس بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين

حددت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع شركة k media،عرض مسلسل بقينا اتنين لشريف منير ورانيا يوسف ضمن موسم دراما رمضان 2024، ليصبح آخر عمل ينضم لخريطة قنوات المتحدة.

 

وبدأت الشركة فى الترويج للعمل من خلال مجموعة من الصور الخاصة لكواليس التصوير، والتى ظهر فيها جميع أبطال المسلسل بالإضافة إلى الراحل طارق عبد العزيز والذى رحل قبل استكمال دوره فى المسلسل.

 



ويعرض المسلسل في النصف الثاني من شهر رمضان، عبر شاشة قناة “cbc” و “cbc دراما” بالإضافة لمنصة watch it.

 

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت، حول زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف ورانيا، ويدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث حيث يستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه.


أبطال مسلسل «وبقينا اتنين»

مسلسل وبقينا اتنين مكون من 20 حلقة، ويشارك في بطولته شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبد العزيز، مروة عبد المنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، والعمل من تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

بقينا اتنين شريف منير رانيا يوسف

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