تامر عبد المنعم يتولى إخراج أولى حفلات الخميس الأخير من كل شهر

على مسرح السامر

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، أمس، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم وكيل وزارة الثقافة للشئون الفنية أولى حفلاتها تحت عنوان "الخميس الأخير من كل شهر" .



أقيمت أولى الحفلات بمسرح السامر وخصص الحفل لكوكب الشرق أم كلثوم حيث قدمت الفرقة المصرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو مدحت عبد السميع على مدار فصلين مجموعة من أغاني أم كلثوم لكوكبة من فناني مصر العظماء.



وكان المطرب أحمد إبراهيم هو نجم الفصل الثاني حيث تفاعل معه الجمهور من الحاضرين وأبرزهم الفنان تامر عبد المنعم رئيس الادارة المركزية للشئون الفنية.



حضر الحفل الموسيقار مجدي الحسيني والفنان سامح يسري والكاتب الصحفي طارق مرسي والدكتور المؤرخ محمد رفعت الإمام والدكتور أشرف محمد والدكتورة مروة عزب وإيمان حمدي مدير عام المهرجانات وسمر الوزير مدير عام المسرح وهبة حنفي مدير إدارة الفرق المركزية التي أشرفت على الحفل.



جدير بالذكر ان الحفل أخرجه تامر عبد المنعم وهو من ديكور المهندس محمد جابر وإضاءة عز حلمي وقدمته الفنانة مصرية عضو فرقة السامر وساعد في الإخراج الفنان محمد النبوي مدير فرقة السامر والمخرج أحمد شعراوي من فرقة السامر.



واعتمد الحفل على المزيج بين الماضي والحاضر من خلال ألوان الأبيض والأسود سواء كديكور أو ملابس أو إضاءة.

من ناحية أخرى تم عرض فيلما قصيرا أبيض وأسود بعنوان "مصر زمان" تضمن لقطات لمصر خلال حقبة الخمسينات صاحبه صوت كوكب الشرق ومع نهايته تداخلت أصوات الإذاعة قديما في اكتر من حفل لأم كلثوم وصوت جلال معوض وهو يقدمها بالأزبكية.



وأعد الفيلم المونتير شريف رضا من إدارة السينما التي انتشرت كاميراتها بمسرح السامر لتوثيق الحفل.