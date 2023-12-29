تامر عبد المنعم رئيسا شرفيا لمهرجان كام الدولي للأفلام القصيرة

اختار القائمون على مهرجان كام الدولي للأفلام القصيرة، الفنان تامر عبد المنعم رئيسا شرفيا للمهرجان، في دورته الثامنة، والمقرر إقامتها في شهر أبريل 2023.



من ناحية أخرى ترأس المهرجان في دوراته السابقة قامات فنية كبيرة "الناقد علي أبو شادي - المخرج محمد عبدالعزيز - الفنان القدير الراحل محمود ياسين - الفنان محمود قابيل - الفنان الراحل سمير صبري - الفنان القدير حسن يوسف - مدير التصوير د. رمسيس مرزوق".

ومن جهته، أعرب الفنان تامر عبدالمنعم عن سعادته الكبيرة بهذا الترشيح وقال : شرف كبير لي أن أترأس الدورة الثامنة من مهرجان كام الدولي للأفلام القصيرة وأكون ضمن القامات الفنية الكبيرة الذين ترأسوا هذا المهرجان خلال 7 دورات سابقة.

جدير بالذكر أن الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة للشئون الفنية يقوم اليوم بتنظيم حفل رأس السنة وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني وبحضور عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

كما أقامت الإدارة المركزية للشئون الفنية حفل "5000 و50 سنة عبور" بمناسبة انتصارات أكتوبر والتي أحياها النجم الكبير علي الحجار، وأقيمت على مسرح السامر بالعجوزة.