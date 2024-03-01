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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع التضخم في مصر.. فيتش تشيد بصفقة رأس الحكمة : أكبر من توقعاتنا

وكالة فيتش
وكالة فيتش

علقت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، اليوم الجمعة، على صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار بين مصر والإمارات.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت وكالة فيتش، في تقرير حديث، إن استثمارات "رأس الحكمة" "أكبر من توقعاتنا.. والصفقة تحسن موقف السيولة وتسهل تعديل سعر الصرف".

وأضافت فيتش: "نتوقع تراجع التضخم في مصر على أساس سنوي في النصف الثاني من هذا العام بسبب أساس المقارنة المرتفع".

وأشارت الوكالة إلى أن صفقة رأس الحكمة ستعزز سيولة النقد الأجنبي ما يسهل تحريك مصر لسعر صرف عملتها.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أعلن، الخميس، أن القاهرة تسلمت خمسة مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة رأس الحكمة المبرمة مع الإمارات؛ كما أعلن اليوم الجمعة استلام خمسة مليارات أخرى.


ووقعت مصر اتفاقا مع الإمارات الأسبوع الماضي الجمعة لتطوير شبه الجزيرة الواقعة على الساحل الشمالي لمصر المطل على البحر المتوسط وتنفيذ مشروعات أخرى.

وقال مسؤولون مصريون وصندوق أبوظبي السيادي إن الصفقة بين مصر والصندوق لتطوير شبه جزيرة رأس الحكمة واستكمال مشروعات أخرى في مصر تشمل استثمارات بقيمة إجمالية 35 مليار دولار تصل في غضون شهرين.

وتقع رأس الحكمة على بعد نحو 200 كيلومتر غربي الإسكندرية في منطقة تضم منتجعات سياحية راقية وشواطئ ذات رمال بيضاء.

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