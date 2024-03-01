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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصر تسعى لوقف إطلاق النار في غزة وإعلان هدنة إنسانية جديدة.. فيديو

غزة
غزة

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، تعليقاً على توجيهات الرئيس السيسي، إطلاق قافلة مساعدات جديدة لأهالي غزة تحمل 40 طن مساعدات، إنه يأتي في إطار الدور الإنساني المصري الداعم للقضية الفلسطينية والمستمر في تقديم المساعدات لهذا الشعب.

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مصادر مطلعة لـ«القاهرة الإخبارية»: التجهيز لإسقاط مساعدات إنسانية جوية عبر طائرة مصرية بمخيم جباليا شمال غزة

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رويترز: إدارة بايدن تدرس إرسال المساعدات إلى غزة عبر البحر

وأضاف «أحمد»، في مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الشعب الفلسطيني في غزة يمر بأزمة ومحنة إنسانية شديدة وتحديات غير مسبوقة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، وبالتالي فإرسال قافلة المساعدات والإغاثة يسير بالتوازي مع جهود مصر الحثيثة والدؤوبة لوقف إطلاق النار والعمل على التوصل لهدنة إنسانية جديدة.

 

وتابع خبير العلاقات الدولية: «الهدنة الإنسانية الجديدة تسعى مصر لأن تكون طويلة لحقن دماء الشعب الفلسطيني الذي يسقط يومياً منهم شهداء، وآخر جرائم إسرائيل بحق أهل غزة كانت مجزرة دوار النابلسي، وهي المذبحة التي استهدفت فيها قوات الاحتلال الفلسطينيين العزل».

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