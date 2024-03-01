رويترز: إدارة بايدن تدرس إرسال المساعدات إلى غزة عبر البحر

قال مسؤول أمريكي اليوم الجمعة إن إدارة الرئيس جو بايدن، تدرس إدخال المساعدات إلى قطاع غزة عن طريق البحر من قبرص، التي تبعد على بعد حوالي 210 أميال بحرية قبالة ساحل غزة على البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف المسؤول لوكالة رويترز أن مساعدي بايدن زاروا قبرص هذا الأسبوع لفحص عملية مساعدة بحرية محتملة، ولم تتضح بعد تفاصيل هذه العملية، بما في ذلك المكان الذي يمكن تفريغ الإمدادات فيه في غزة.

وأشار المسؤول الذي لم يذكر إسمه إلى أن إدارة بايدن تدرس استخدام السفن العسكرية أو التجارية وأن الأمر سيكون “معقدا من حيث تأمين موقع الهبوط”.

وأضاف أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن المشاركة العسكرية في مثل هذه العملية، مضيفًا أن إسرائيل "متقبلة للغاية" لخيار الجسر البحري لأنه سيتجنب التأخير من جانب المتظاهرين الذين يغلقون المعابر البرية أمام قوافل المساعدات.