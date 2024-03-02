إطلالة جريئة.. أسما شريف منير تثير الجدل من دهب

نشرت أسما شريف منير صورة جديدة عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت أسما شريف مني، «طاقتي من دهب غير أي مكان في العالم».

وظهرت أسما شريف منير بإطلالة جريئة من أحد شواطئ دهب، مرتدية كاش مايو بألوان زاهية مثل اللبني والبرتقالي والابيض.

وظهرت أسما شريف منير بخصلا الشعر البني المبلل لتتناسب مع إطلالتها الصباحية من امام البحر في مدينة دهب.

وارتدت أسما شريف منير مجموعة من الاكسسوارات الملونة في الرقبة والقدم واليدين والتي تعد من الأنواع التي لها علاقه بدهب.