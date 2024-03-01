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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير أسبق: إسرائيل ستدفع الثمن غاليا لو قررت الاعتداء على جنوب لبنان

لبنان
لبنان

قال عدنان منصور وزير خارجية لبنان الأسبق، يدور فى الأوساط أن إسرائيل عندما أخرت عملية إعادة المستوطنين لشمال فلسطين ربما فسر هذا أنها تستعد لعملية فى الجنوب وهذا التهديد والتأويل لن يمر مر الكرام فى جنوب لبنان، مما يعنى أنها تريد تفجير الوضع ليس فقط على الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة إنما تفجير الوضع فى المنطقة.

وأضاف عدنان منصور خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، على قناة on، أن المغامرة العسكرية الإسرائيلية لا يمكن من الآن أن نحدد مدى تحركها، وربما هناك إشارات من جانب أمريكا تقول ربما تقوم إسرائيل بعملية اجتياح برى فى جنوب لبنان فى أوائل الصيف أو الربيع.

تابع عدنان منصور، لازالت العمليات العسكرية ضمن قواعد الاشتباك على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة، وإذا ما أرادت إسرائيل توسيع جبهة الحرب لن تحقق هدفها، مؤكدا أن إسرائيل تريد تفجير الوضع فى المنطقة بأكملها.

ولفت عدنان إلى أن إسرائيل تقوم بعدوان على لبنان، وإذا ما أرادت إسرائيل أن تشن عدوانها على جنوب لبنان فالمقاومة جاهزة للرد بكل حزم، وستدفع الثمن غاليا إذا ما أرادت أن تتحرك، وجنوب لبنان ليس كغزة ولن ترضى المقاومة ولا اللبنانيون بهذا العدوان.

وأكد ان إسرائيل استطاعت أن تتوغل داخل الإدارة الأمريكية فى البنتاجون والكونجرس الأمريكى والمصاريف الأمريكية الضخمة ووسائل الإعلام، وتستطيع أن تلوى الذراع الأمريكية والأوروبية حتى الآن.

لبنان الإعلامي خالد ابو بكر إسرائيل الحدود اللبنانية الفلسطينية الحدود اللبنانية شمال فلسطين عملية اجتياح بري عدنان منصور فلسطين

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