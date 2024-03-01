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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل الدولة لديها عروض لبيع وطنية؟.. متحدث الوزراء يكشف التفاصيل

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

رد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على سؤال بشأن العروض المقدمة للدولة لبيع وطنية، مشيرا إلى أن هذا الأمر صحيح.

أضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أنه يتم حاليا دراسة بعض العرووض المقدمة لخصخصة بعض الشركات التابعة لوطنية، و سيتم اعلان تفاصيل الصققة فور الإنتهاء من كل الاجراءات.

فيما قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن هناك تنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضبط سعر الصرف، وموضوع تحريك سعر الصرف أمر في يد البنك المركزي.

أضاف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحصيلة الدولار تساعدنا على توحيد شعر الصرف، وايضا جاري التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضبط التضخم وخفض نسبة التضخم في مصر. 
 

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