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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم خيانة الزوج لزوجته.. وهل يحق لها تفتيش هاتف الرجل

صدى البلد

ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه: “ما حكم خيانة الزوج لزوجته وطرق التعامل معه، بعد اكتشاف الزوجة أنه على علاقة بامرأة أخرى؟".

قال الدكتور عويضة عثمان إنه على الزوجة أن تدعو له بالهداية وتستره ولا تفضحه وتجعل ما سمعت أو ما رأت بينها وبين ربها.

أضاف أمين الفتوى خلال رده على سؤال “ ما حكم خيانة الزوج لزوجته وطرق التعامل معه، بعد اكتشاف الزوجة أنه على علاقة بامرأة أخرى؟”، عبر فيديو على موقع “يوتيوب”، أنه على الزوجة الصالحة الا تخرج سر زوجها وما يقع فيه من تقصير وهفوات وتذكره بالله عز وجل ونعمه وتنبه أنه لا ينبغي عليه أن يستخدم ما رزقه به الله فيما يغضب الله.

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هل يحق للزوجه تفتيش هاتف زوجها 

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على حرمة تصفح الزوجة للرسائل على هاتف زوجها، والعكس، مشددا على أن التجسس محرم شرعا وأن الله حرم في سورة الحجرات التجسس وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التجسس والإتباع وقال «لا تحسسوا ولا تجسسوا».

وقال "كريمة" خلال لقائه ببرنامج «بكل هدوء» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»: «إن نفس الحكم يقع على الزوج حيث يحرم عليه الاطلاع على الرسائل الموجودة على هاتف زوجته لاحتمال وجود أسرار خاصة بينها وبين أمها أو اختها أو خالتها، مشيرا إلى أن الحكم يختلف إذا أذن لها الزوج أو الزوجة أذنت لزوجها بالاطلاع على رسائلها.

وأشار الى أن الاسلام أمر بمنع الشك في بيوت الناس لذلك أمر الشرع الرجل إذا رجع من سفر لإمراته أن يدق جرس الباب قبل الدخول عليها حتى لا يتخونها، مشددا على أن الشرع يريد أن يقضي على التخوين وحبائل الشيطان.

هل يحق للزوجه تفتيش هاتف زوجها الدكتور أحمد كريمة حكم خيانة الزوج لزوجته دار الإفتاء

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