الضحية.. تعليق ناري من شبانة بعد فوز الأهلي على يانج أفريكانز

علق الإعلامي محمد شبانة على فوز الأهلي أمام نظيره يانج أفريكانز بهدف دون رد، خلال المباراة التي جرت بينهما أمس الجمعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب شبانة : "الصدارة أهلاوية وأفريكانز هو الضحية" الشحات رابع الهدافين وكولر جاهز للزمالك.

وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، منح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات الجماعية، قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية؛ لخوض نهائي كأس مصر.

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز على نظيره يانج أفريكانز بهدف دون رد، خلال المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراته القادمة أمام الزمالك، في لقاء القمة الذي سيجمع بينهما في نهائي بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.