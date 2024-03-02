لم يسدد على دفعتين.. مستشار الزمالك يفجر مفاجأة بشأن غرامة كهربا

كشف كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك تفاصيل نارية بشأن غرامة لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا.

وقال كمال شعيب في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "ملف كهربا بدأ قبل مجلس إدارة الزمالك الحالي، ولم يحل بين يوم وليلة، حسين لبيب كان يسعى للحصول على حق النادي، قضية كهربا في صراعات منذ 2019".

و أضاف : حسين لبيب وضع خطة ودية للحصول على حق النادي في أزمة كهربا، والحصول على مبلغ غرامة كهربا كامل وعدم التفريط فيه .

وتابع: "الزمالك حصل على حقه كاملًا في غرامة كهربا وليس على دفعتين، الاتفاق تم يوم 29 فبراير .