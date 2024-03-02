مدبولي: لا تزال هناك جهود مبتكرة لتحويل مصر لوجهة سياحية واستشفائية رائدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية اتخذت خطوات حثيثة لتعزيز المنظومة البيئية للسياحة العلاجية والاستشفائية في ربوعها، مضيفا: "وندرك يقينا أنه لا تزال هناك جهود مبتكرة عدة يمكن تبنيها لتحويل مصر إلى وجهة عالمية لهذا النوع من السياحة لتصبح رافدا أصيلا لتعزيز مسارات النمو والتنمية الاقتصادية الشاملة تحقيقا لرؤية مصر 2030".

وأضاف مدبولي: “ومن جهة أخرى، ينطوي النظام البيئي للسياحة الطبية والصحية على شبكة معقدة من الفاعلين المحليين والدولين الذين يعملون معا في نسق متناغم لضمان تطور هذه الصناعة واستدامتها، ما يخلق مجالا رحبا للتطوير والتجديد المستمر لتعزيز العمل المشترك فيما بينهم”.

وتابع: "ويأتي في مقدمة هؤلاء مقدمو الرعايا الصحية بالمستشفيات والعيادات والأطباء المحترفين والوكالات السياحية والهيئات التنظيمة المختصة بشئون السياحة والصحة، ومنع تأشيرات الدخول وشركات التأمين والخدمات الداعمة، ومن المقرر أن يدمج خدمات الرعايا الصحية والضيافة في مكان واحد".

وأوضح رئيس الوزراء، خلال فعاليات مؤتمر تطبيقات السياحة العلاجية: “ومن جهة أخرى، يمكن الوقوف على تدابير ومبادرات وتضارب ناجحة تم تبنيها دوليا، ويمكن الاهتداء بها لتأسيس صناعة تنافسية وجذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية إليها، وتوفير تجربة صحية سياحية استثنائية”.

تطوير برامج سياحية تدمج بين الخدمات السياحية والأنشطة الثقافية والترفيهية

وأكمل: "فنجد على سبيل المثال تأسيس مناطق اقتصادية متخصصة للسياحة العلاجية، وتكوين عناقيد صناعية مبتكرة لهذه السياحة، واستحداث تأشيرة دخول البلاد لغرض السياحة العلاجية والاستشفائية، وتطوير برامج سياحية تدمج بين الخدمات السياحية والأنشطة الثقافية والترفيهية، وكذا تطوير المنصات الافتراضية لتنسيق خدمات الرعاية الصحية وأثنائها وبعدها، ما يتيح تجربة كاملة للعاملين، بما في ذلك الاستفسارات الأولية والتنسيق مع مقدمي الخدمة والمتابعة بعد الحصول على الخدمة، إضافة إلى إدماج الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة ضمن صناعة السياحة العلاجية والاستشفائية".

وأكد: "لذا فإنني أدعوكم جميعا لإثراء فعاليات المؤتمر على مدار يومين ليكون بحق منصة تشاركية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة والدروس المستفادة منها، حتى نصنع معا مستقبلا مزدهرا لسياحة علاجية واستشفائية رائدة".