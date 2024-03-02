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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجوي

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت، أن أوكرانيا بحاجة إلى أنظمة الدفاع الجوي بعد هجوم ليلي بطائرات روسية بدون طيار.

وكتب الرئيس الأوكراني عبر حسابه بموقع  فيسبوك ونشر مقطع فيديو لآثار طائرة شاهد بدون طيار التي اصطدمت بمبنى سكني في أوديسا، حسبما ذكرت وكالة أوكرينفورم. الأوكرانية.

وأوضح زيلينسكي أن "الهجوم الليلي لطائرات شاهد في خاركيف، أوديسا، مدن منطقة سومي، وضربت إحدى طائرات الجيش الروسي بدون طيار مبنى سكني في أوديسا.

وأكد في الوقت نفسه: "نحن بحاجة إلى مزيد من الدفاع الجوي من شركائنا. نحن بحاجة إلى تعزيز الدرع الجوي الأوكراني لإضافة الحماية لشعبنا من الإرهاب الروسي".

وبحسب الرئيس الأوكراني فإن "المزيد من أنظمة الدفاع الجوي والمزيد من صواريخ الدفاع الجوي هو ما ينقذ الأرواح".

الرئيس الأوكراني زيلينسكي أنظمة الدفاع الجوي طائرات روسية بدون طيار

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