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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

12 مليون جنيه .. الداخلية تلاحق مافيا الدولار

صدى البلد

واصلت وزرة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط (35) قضية "إتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12مليون جنيه).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الاقتصاد القومي الأموال العامة الضربات الأمنية السوق المصرفى العملات الاجنبية النقد الأجنبي

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