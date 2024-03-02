محمد سلطان: معارض أهلا رمضان تستهدف تخفيف الأعباء على المواطنين وتوفير السلع الأساسية

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الحكومة تعمل وفق خطة شاملة لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح سلطان، في تصريحات صحفية له، أن استعدادات الحكومة لتوفير السلع الأساسية من خلال معارض “أهلا رمضان” ومنافذ التموين تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين المصريين، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يعمل على متابعة ملف ضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية من خلال التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان نجاح هذه الاستعدادات.

وأكد النائب محمد سلطان، ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

وشدد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على ضرورة ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية في الأسواق وزيادة معارض “أهلا رمضان”، ودعم السلع الأساسية من خلال مبادرات التموين، والتعاون مع القطاع الخاص لضمان توفير السلع بأسعار مناسبة.

وطالب النائب محمد سلطان، بوضع أسعار محددة لكل سلعة على حدة وتعميمها في جميع أنحاء الجمهورية لمنع التلاعب بالأسعار وضمان وصولها لجميع المواطنين.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة لن تتهاون مع أي فرد يتلاعب بالأسعار أو يحتكر سلعا أساسية بعينها تتسبب في تضارب الأسعار.