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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هنخطف بنتك ونخلص عليها .. تفاصيل مكلمات تهديد أسرة الدقهلية

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بلقاس بمديرية أمن الدقهلية من (موظف- مقيم بدائرة المركز) بقيام مجهول بالإتصال به على هاتفه المحمول وإخباره بقيامه بخطف كريمته (طالبة) وطلب منه مبلغ (مليون و500 ألف جنيه) نظير إطلاق سراحها، إلا أنه تبين له تواجد كريمته وعدم صحة ما قرره المتصل بواقعة إختطافها، وعقب ذلك تلقى إتصال هاتفى من ذات الرقم هدده خلاله بخطف كريمته وقتلها فـى حالة عدم تجهيزه للمبلغ.

 أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللوا محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية ومديرية أمن الدقهلية عن تحديد وضبط القائم بالإتصال (عامل- مقيم بدائرة المركز "له معلومات جنائية") وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بتحريض من (مالك ورشة نجارة- مقيم بدائرة المركز). 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مالك الورشة المشار إليه، وبمواجهته إعترف بتحريضه للعامل على الإتصال بالـمُبلغ لإبتزازه وتهديده بخطف كريمته وقتلها لعلمهما بيسر حال الـمُبلغ. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية إطلاق سراح الامن العام امن الدقهلية خلص عليها قطاع الأمن العام وزارة الداخلية

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