الحماية المدنية بسوهاج تستقبل زيارة لعدد من أطفال الروضة

استقبلت إدارة الحماية المدنية بمديرية بسوهاج زيارة لعدد من أطفال الروضة بسوهاج.

هدفت تلك الزيارة إلى إطلاع النشء وصغار السن على جانب من الدور الذى يضطلع به رجل الشرطة فى حماية أرواح المواطنين، وسرعة استقبال البلاغات وكيفية التعامل معها.

ووجه المشرفون المرافقون للأطفال الشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع جميع فئات المجتمع، ولا سيما النشء وصغار السن.

وذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى التواصل مع جميع فئات المجتمع، لا سيما الاهتمام بتنمية الثقافة الشرطية للنشء وصغار السن.



