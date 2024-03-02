عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انعقاد أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين مصر وقطر

انعقاد أعمال الدورة
انعقاد أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المصرية القطرية

صرَّح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة القطر، عُقِدت اليوم، السبت 2 مارس 2024، في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة مشتركة بين سامح شكري، وزير الخارجية، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر.

وقد ضم الوفد المصري كلا من نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير الدكتور محمد البدري، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية لدى قطر، وأمل عمار، مساعدة وزير العدل، وممثل عن وزارة الداخلية.

وذكر السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية نقل في افتتاح أعمال اللجنة العليا تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وتمنياته لدولة قطر حكومةً وشعباً بدوام الرفعة والتقدم، معرباً عن التطلع لأن تكلل أعمال هذه الدورة للجنة العليا بالنجاح وبخطوات ملموسة لما فيه صالح الشعبين الشقيقين.

وأكد الوزير ما تتيحه اللجنة من فرص هامة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الأعمق والأشمل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والفنية بين البلدين، استفادة مما يتوافر لدى البلدين من مقدرات ملموسة.

وقال إن انعقاد اللجنة في هذا التوقيت الدقيق يجعل التنسيق والتعاون بين الأشقاء أكثر إلحاحاً دفاعاً عن مصالح ومقدرات الشعوب العربية وأمن واستقرار المنطقة.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر بانعقاد الدورة الحالية للجنة العليا المشتركة بين البلدين، والدور المأمول لها في الوصول بمستوى التعاون الثنائي لآفاق متميزة تتماشى مع العلاقات القوية والمتشعبة التي تجمع بين البلدين. 

وقال إن انعقاد اللجنة في مثل هذا التوقيت الهام يؤكد الحرص المشترك على ترفيع مجمل أوجه التعاون الثنائي، فضلاً عن تكثيف التنسيق لاحتواء ومواجهة التحديات التي تواجهها شعوب المنطقة العربية. 

هذا، وقد اختتمت أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر بتوقيع وزيري خارجية البلدين على محضر اجتماع أعمال اللجنة، فضلاً عن توقيع الوزراء والمسئولين المشاركين على عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون المشتركة، وذلك على النحو التالي: 

- مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار المصرية ووكالة ترويج الاستثمار القطرية. 

- البرنامج التنفيذي الرابع للتعاون بين البلدين في مجال التعليم والبحث العلمي. 

- مذكرة تفاهم في مجال القانون الدولي الإنساني.

 - برنامج تنفيذي في مجال التضامن الاجتماعي. 

- برنامج تنفيذي لاتفاق التعاون في مجال الشباب والرياضة للسنوات 2024 - 2026.

- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي وتبادل الخبرات بين معهد الدراسات الدبلوماسية المصري والمعهد الدبلوماسي القطري.

ئيس عبد الفتاح السيسي أحمد سمير وزير التجارة أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أحمد سمير التجارة والصناعة التضامن الاجتماعي الدبلوماسية العامة وزير الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

النيابة تفصل في مكان إيداع جثمان حلمي بكر| خاص

انخفاض كبير لأول مرة|ضربة جديدة للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسمياً الآن

تراجع كبير|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم| الشعبة تفجر مفاجأة جديدة في عيار 21 مرهونة بالدولار

بعد احتجاز جثمان حلمي بكر في الكمين.. تصريح ناري من مصطفى كامل

كلام كبير.. سيد عبد الحفيظ يعلق على عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

موضوعات متعلقة

عقب منتدى أنطاليا .. وزير الخارجية يبدأ جولة خليجية تشمل قطر والرياض

وزير الخارجية: مصر تتطلع لتعزيز الحوار والتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان

شكري: غض بصر بعض الأطراف عن تناول معاناة الفلسطينيين أمر مشين

شكري: ترجمة التوافق السياسي والعلاقات المتميزة بين مصر وقبرص إلى تعاون ملموس

وزير الخارجية: يجب تحرك الأطراف الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

شكري لـ بيدرسون: مصر تحرص على التشاور والتنسيق باستمرار لحل أزمة سوريا

شكري يحذر من عواقب أي عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية

مصر تطالب بسرعة تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال الإسرائيلي : الغارة في الناقورة استهدفت أعضاء ميليشيا إيرانية

تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في الدوري لآجل غير مسمى

ماذا قال مرتضي منصور عن الصراع على جثمان حلمي بكر ؟.. تفاصيل

قصة «وقف المليار وجبة» في الإمارات.. حاكم دبي يروي التفاصيل

انعقاد أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين مصر وقطر

إعلان الكشوف النهائية للمرشحين على منصب نقيب المحامين وعضوية المجلس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيلو بـ 27 جنيه| أول كيس سكر مدون عليه السعر عليه بعد قرار التموين

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان ياسمين صبري في دبي

چورچينا تثير الجدل في باريس بإطلالة غير متوقعة| شاهد

جورجينا رودريجيز تثير جدلاً بفستان يشبه قميص كريستيانو رونالدو.. فيديو

فيديو

مادة غير معلومة.. التقرير الطبي يفجر مفاجأة في مصرع طالبة جامعة العريش

صعود وهبوط.. أسعار الذهب اليوم السبت 2-3-2024| شاهد

شاهد| طائرات الجيش المصري تحلق فوق غزة وتنزل مساعدات إنسانية لأهالي القطاع

استغل 100 وفتاة وثقت مقطعا له|تفاصيل جديدة في أكبر قضية استغلال قاصرات أجنبيات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ