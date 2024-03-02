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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حكم عاجل بشأن 5 متهمين في قضية اللجان النوعية

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

قضت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، ببراءة 5 متهمين في إعادة محاكمتهم في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر، في القضية المعروفة بـ اللجان النوعية بحلوان.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمـود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

واتهمت النيابة العامة 22 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، والتي جاءت أحداثها إثر فض اعتصامي رابعة والنهضة، بأنهم قتلوا مواطنًا وخطفوا واحتجزوا آخر لتعذيبه، اعتقادًا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة.

اللجان النوعية اللجان النوعية بحلوان الدائرة الأولى إرهاب جنايات أمن الدولة العليا المستشار محمد السعيد الشربيني

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