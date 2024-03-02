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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد غرق السفينة روبيمار..رئيس وزراء اليمن: ندفع كل يوم ثمن مغامرات الحوثيين

السفينة روبيمار
السفينة روبيمار

أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، أن غرق السفينة روبيمار التي استهدفها الحوثيون سابقًا، تعد كارثة بيئية لم تعهدها اليمن والمنطقة، كما أنها مأساة جديدة للبلاد والشعب.

وأضاف بن مبارك في منشور على منصة "إكس"، "ندفع  في كل يوم ثمن مغامرات مليشيا الحوثي التي لم تكتف بإغراق اليمن في كارثة الانقلاب والحرب وما تمخض عنها من مآسي لحقت بكل أسرة يمنية، صنع كارثة انسانية تهدد حياة شعبنا والاجيال لعشرات السنوات".

وكانت خلية الأزمة للتعامل مع السفينة "روبيمار" أعلنت عن غرق السفينة التي تحمل علم بيليز قبالة السواحل اليمنية، وذلك بعد هجومين ارهابيين للمليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

وأعربت الخلية عن أسفها لغرق السفينه التي ستسبب كارثة بيئية في المياه الإقليمية اليمنية والبحر والأحمر، مؤكدة أن النتيجة كانت متوقعة بعد ترك السفينة لمصيرها لأكثر من ١٢ يوماً وعدم التجاوب مع مناشدات الحكومة اليمنية لتلافي وقوع الكارثة التي تسببت بها المليشيات المدعومة من النظام الإيراني.

وحملت الخلية، المليشيات الحوثية مسؤولية الكارثة البيئية، وتداعيات استمرارها في استهداف سفن الشحن البحري وخطوط الملاحة الدولية على الوضع الانساني في اليمن ودول المنطقة، وتهديد السلم والامن الدوليين.
 

رئيس الوزراء اليمني روبيمار الحوثيون اليمن

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