رسالة مفاجأة من حسين لبيب حول تجديد تعاقد زيزو

رد حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على الشائعات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول تجديد عقد النجم أحمد سيد زيزو مع الفريق بوضوح وحزم.

تجدر الإشارة إلى أن عقد زيزو الحالي مع الزمالك سينتهي بنهاية الموسم المقبل، وعلى الرغم من الشائعات المتداولة، إلا أن رئيس النادي أكد خلال حواره بقناة الزمالك، أنه لا أساس لها من الصحة فعقد اللاعب مستمر مع القلعة البيضاء لموسم ونصف إضافي.

وأشار لبيب إلي أن الحديث عن تجديد عقد زيزو يعتبر مبكرًا جدًا، حيث يظل الوقت غير مناسب لمثل هذه المناقشات.

وأكمل رئيس نادي الزمالك:" زيزو لاعب محترم ومحبوب لدى جماهير الزمالك، وتقديراً له وللنادي، فإن أي مفاوضات بشأن تجديد عقده ستكون في الوقت المناسب ووفقًا للمصلحة المشتركة بين الطرفين.