وزير الداخلية: مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن السودانية وتعزيز التعاون تبادل الخبرات

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، الفريق أول شرطة خليل باشا سايرين وزير الداخلية بجمهورية السودان ، والوفد المرافق له خلال زيارته لمصر.

استعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك ، حيث أعرب الوزير الضيف عن تقديره لجهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية فى المرحلة الراهنة كما صرح بأن زيارته تأتى فى إطار العلاقات الوثيقة والتشاور المُستمر بين مسئولى البلدين ، مُؤكداً إهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية المشهود لها بالكفاءة فى شتى مجالات العمل الأمنى ، فضلاً عن تطلعه إلى تعزيز قنوات الإتصال وآليات تبادل المعلومات بين الجانبين فى ضوء التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة بالمنطقة .

وأعرب اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية - عن ترحيبه بزيارة الوزير السودانى للقاهرة مُؤكداً حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن السودانية فى ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة التى تربط بين البلدين ، وترحيبه بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب السودانى إنطلاقاً من الإيمان الكامل بأهمية دعم رسالة الأمن والإستقرار فى المنطقة ، مُشدداً على حتمية تضافر الجهود الأمنية فى ظل المُعطيات والتطورات التى إستجدت على الساحة الإقليمية خلال الفترة الماضية.