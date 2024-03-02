نهائي كأس مصر| جوميز يدرس قرارا مهما قبل مباراة الزمالك والأهلي

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن قرار للبرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بشأن مواجهة القمة أمام الأهلي، يوم الجمعة المقبل، في نهائي كأس مصر.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه على “فيس بوك”: “جوميز يدرس السفر بكل لاعبيه في رحلة السعودية، بما فيهم المصابين”.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام الزمالك، في لقاء القمة الذي سيجمع بينهما في نهائي بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل، 8 مارس 2024، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.