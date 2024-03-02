سعر فستان روبي في جدة يثير ضجة .. شوف بكام

حرصت الفنانة روبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة لها خلال إحيائها حفلا غنائيا في جدة.

تألقت روبي في الصور بإطلالة ملفتة في الحفل، حيث ظهرت مرتدية فستان قصير للغاية يصل أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة باللون الأسود المزين بالفيونكة.

حمل فستان روبي في حفل جدة توقيع santa brands وسعره 890 دولار أي ما يقرب من 27 ألف جنيه مصري.

انتعلت روبي حذاءً أنيقًا ذا كعب عالٍ باللون الأسود، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات، مما زاد من جاذبيتها ومنحها طلةً مميزة.

إليكم الصور….

روبي