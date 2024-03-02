عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| بلوجر شهيرة تثير الجدل بعد زفافها بيومين.. چورچينا في باريس بإطلالة غير متوقعة

بلوجر
بلوجر

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

بعد أزمة فستان خطوبتها| شاهد خطيبة مسلم تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

حرص مؤدي المهرجانات مسلم على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة له برفقة خطيبته .


تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان ياسمين صبري في دبي

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال حضورها إحدى المناسبات في دبي.

 

چورچينا تثير الجدل في باريس بإطلالة غير متوقعة| شاهد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة لعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو، صورا جديدة لها خلال مشاركتها في أسبوع الموضة بباريس.

 

أول جلسة كيماوي| بلوجر شهيرة تثير الجدل بعد زفافها بيومين

احتفلت البلوجر حنان عبد الحكيم بزفافها خلال الأيام الماضية، وذلك في حفل ضخم وسط حضور الأهل والأصدقاء والمقربين أيضا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

انخفاض كبير لأول مرة|ضربة جديدة للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسمياً الآن

النيابة تفصل في مكان إيداع جثمان حلمي بكر| خاص

تراجع كبير|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

بعد احتجاز جثمان حلمي بكر في الكمين.. تصريح ناري من مصطفى كامل

سعر الذهب اليوم| الشعبة تفجر مفاجأة جديدة في عيار 21 مرهونة بالدولار

كلام كبير.. سيد عبد الحفيظ يعلق على عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

موضوعات متعلقة

بعد أزمة فستان خطوبتها| شاهد خطيبة مسلم تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

قبل رمضان| طريقة تجهيز دبابيس دجاج متبلة

أسما شريف منير تشعل السوشيال ميديا بهذه الإطلالة| شاهد

فستان روبي في جدة يثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

بفستان لافت.. زوجة نجل محمد فؤاد تخطف الأنظار في عقد قرانهما

وفاة حلمي بكر… جمال شعبان ينعى الموسيقار الراحل بكلمات مؤثرة

وفاة حلمي بكر | أسباب صادمة وراء مرضه

بنطلون لافت.. نورهان منصور تثير الجدل بسبب إطلالتها الأخيرة

ترشيحاتنا

مخاوف من ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض مزمنة في قطاع غزة.. تفاصيل

ننتظر أسابيع أخرى.. يورجن كلوب يصدم مشجعي ليفربول بشأن إصابة هذا اللاعب

لتبادل الخبرات الامنية.. وزير الداخلية يستقبل نظيره السوداني

بسبب انضمام السويد وفنلندا للناتو.. لافروف يهدد بنشر أسلحة روسية إضافية

مفاجأة صادمة|هالاند يرحل في هذا التوقيت عن مانشستر سيتي

لماذا يعد إسقاط المساعدات الأمريكية جواً على غزة اعترافا بفشل بايدن؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| بلوجر شهيرة تثير الجدل بعد زفافها بيومين.. چورچينا في باريس بإطلالة غير متوقعة

كيف سينتهي العالم؟.. توقعات العلماء حول مصير الشمس

تشبه البيجامة … نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها في السينما|شاهد

للبنات|اكتشفي أفضل روتين للحصول على بشرة خالية من حب الشباب

فيديو

محدش يدفنه.. نجل حلمي بكر يستعين بمرتضى منصور.. ونقيب الموسيقيين: هجيب حقه

إعلان تسعير 7 سلع أساسية.. الحكومة تلزم التجار بهذا القرار

مادة غير معلومة.. التقرير الطبي يفجر مفاجأة في مصرع طالبة جامعة العريش

صعود وهبوط.. أسعار الذهب اليوم السبت 2-3-2024| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ