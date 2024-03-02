نشرة المرأة والصحة| بلوجر شهيرة تثير الجدل بعد زفافها بيومين.. چورچينا في باريس بإطلالة غير متوقعة

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:
بعد أزمة فستان خطوبتها| شاهد خطيبة مسلم تخطف الأنظار بهذه الإطلالة
حرص مؤدي المهرجانات مسلم على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة له برفقة خطيبته .
تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان ياسمين صبري في دبي
حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال حضورها إحدى المناسبات في دبي.
چورچينا تثير الجدل في باريس بإطلالة غير متوقعة| شاهد
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة لعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو، صورا جديدة لها خلال مشاركتها في أسبوع الموضة بباريس.
أول جلسة كيماوي| بلوجر شهيرة تثير الجدل بعد زفافها بيومين
احتفلت البلوجر حنان عبد الحكيم بزفافها خلال الأيام الماضية، وذلك في حفل ضخم وسط حضور الأهل والأصدقاء والمقربين أيضا.