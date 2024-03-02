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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يقود حملة تفتيشية على السلاسل التجارية والسوبر ماركت والجزارة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ظهر اليوم حمله تفتيشية مفاجئة على السلاسل التجارية الكبرى و محلات السوبر ماركت والبقاله والجزاره وبدالي التموين بمركز ومدينة كفر الزيات ، يرافقه اللجنه المشكله من المحافظ لمتابعة الأسواق ومنافذ بيع المواد الغذائية والتي تضم (مديرية الطب البيطري، مديرية الصحة، مديرية التموين، هيئة سلامة الغذاء، مباحث التموين رئيس مركز ومدينة كفر الزيات ) .

 

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وخلال الجوله قام المحافظ واللجنه المشكله بمتابعه السلاسل التجارية الكبرى ومحلات البقالة والسوبر ماركت والجزارة وبدالي التموين، وخلال الحمله التفتيشية تم رصد عدد من المخالفات وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

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وأكد محافظ الغربية أنه سيقوم بجولات مفاجئة في أوقات مختلفة وبطرق غير تقليدية على الأسواق، وسيتم التعامل بحسم مع كل مخالف مشيرا الى استمرار الحملات التفتيشية على المنافذ والأسواق والسلاسل التجارية للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات إلى جانب الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، وذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

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