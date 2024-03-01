محافظ الجيزة يتفقد مشروعات التطوير بإمبابة والمنيرة الغربية والعجوزة

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة علي تفقد عدداً من القطاعات بأحياء المنيرة الغربية وامبابة والعجوزة للوقوف علي نسب تنفيذ أعمال التطوير المدرجة بخطة العام الجاري.

تفقد محافظ الجيزة أعمال التطوير اسفل محور الفريق كمال عامر بجوار محطة بشتيل الجديدة وشارع المطار والتي تضم انشاء ارصفة للمشاة و طلاء ورفع كفاءة الأسوار والبلدورات ودعم القطاع بالزراعات والمسطحات الخضراء .

وكلف المحافظ رؤساء أحياء المنيرة الغربية والعجوزة برفع كافه المخلفات نواتج الأعمال لبدء أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة طبقة الطريق مع مراعاة انشاء ساحات لانتظار السيارات لخدمة المترددين علي محطة القطارات ببشتيل .

واطلع المحافظ على اعمال زراعة النخيل والمسطحات الخضراء أمام محطة قطارات الصعيد الجديدة ببشتيل ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتحقيق المظهر الحضاري للمناطق المحيطة بالمحطة .

كما تابع المحافظ نسب اعمال طلاء العقارات المطلة والمحيطة بالمحطة والطرق المؤدية إليها موجها رؤساء الأحياء المعنية بالتشديد علي الشركات المنفذة بالإسراع من وتيرة الأعمال .

وتفقد المحافظ حالة النظافة بشوارع محي الدين ابو العز وسليمان جوهر وجامعه الدول العربية موجها رئيس هيئة النظافة بضرورة تكثيف جهود تحسين منظومة النظافة وتكليف فرق للمرور الدوري لتنفيذ اعمال الكنس والتجريد وعدم السماح بوجود اي مخلفات .

رافق المحافظ خلال الجولة أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وياسر سامي رئيس حي العجوزة واحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي ورمضان عمارة رئيس حي المنيرة .

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