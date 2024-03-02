العدل جروب تترجم مسلسل عتبات البهجة بلغة الإشارة

إيمانًا بأهمية التفاهم والاحترام تجاه أبنائنا ذوي الإعاقة القادرون باختلاف وتماشيًا مع توجيهات رئيس الجمهورية بتحمل المسئولية والعمل المشترك لتحسين أوضاعهم، لذلك تعلن شركة العدل الجروب عن قيامها بترجمة مسلسل "عتبات البهجة" بلغة الإشارة لتوفير الإتاحة لأكثر من 7,5 مليون مواطن مصري من الصم وضعاف السمع.. دعمًا للتجربة الإنتاجية الأولى من نوعها في الوطن العربي.



ومن المقرر عرض مسلسل "عتبات البهجة" في شهر رمضان الكريم 2024

المسلسل بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، محسن منصور، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم.



رؤية تلفزيونية و إشراف درامي لـ د.مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، المسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.